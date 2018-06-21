Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В Петербурге пресечена деятельность преступной группы, поставлявшей кокаин из Латинской Америки в Россию. У преступников изъяты наркотики, а также оружие и боеприпасы, сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе Балтийской таможни.

Балтийская таможня Изъятый кокаин

Ее сотрудники вместе с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни и других подразделений ФТС, а также сотрудниками МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли свыше 3,8 кг кокаина, спрятанного среди товаров для личного пользования.

«Лица, причастные к незаконному перемещению <…> наркотических средств с целью их последующего распространения и сбыта, являющиеся как гражданами РФ, так и гражданами стран Латинской Америки, установлены. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении Балтийской таможни.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружено и дополнительно изъято еще около 150 грамм кокаина, а также внушительный арсенал оружия: две винтовки Мосина, пистолет системы ТТ, револьвер «Наган», гладкоствольный охотничий карабин «Сайга-20», а также более 500 тпатронов к нарезному и гладкоствольному оружию.

Задержаны двое подозреваемых в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. За это преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.