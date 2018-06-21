Ижевск, 21 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска состоится 10 августа. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы города на очередной сессии, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, для участия в конкурсе заявились 14 человек, в дальнейшем одна из кандидатов — владелица ювелирного салона — отказалась от участия в отборе.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет Сергей Задорожный.

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Конкурс по отбору нового главы города должен был состояться 8 июня, но был сорван в связи с неявкой членов конкурсной комиссии, назначенных главой Удмуртии Александром Бречаловым. В состав комиссии входят 12 человек — шесть от городской думы и шесть — от главы республики.

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19 июня Бречалов в ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска рекомендовал рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. В то же время он попросил не поддерживать кандидатуру спикера городской думы Олега Гарина.

На следующий день стало известно, что Сунцов назначен советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.