Конкурс по выбору кандидатов на пост главы Ижевска перенесли на 10 августа
Ижевск, 21 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска состоится 10 августа. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы города на очередной сессии, сообщает ИА REGNUM.
Напомним, для участия в конкурсе заявились 14 человек, в дальнейшем одна из кандидатов — владелица ювелирного салона — отказалась от участия в отборе.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет Сергей Задорожный.
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Конкурс по отбору нового главы города должен был состояться 8 июня, но был сорван в связи с неявкой членов конкурсной комиссии, назначенных главой Удмуртии Александром Бречаловым. В состав комиссии входят 12 человек — шесть от городской думы и шесть — от главы республики.
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19 июня Бречалов в ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска рекомендовал рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. В то же время он попросил не поддерживать кандидатуру спикера городской думы Олега Гарина.
На следующий день стало известно, что Сунцов назначен советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.