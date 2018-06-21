Москва, 21 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. По итогам периода с января по май 2018 года в Москве и Московской области было зафиксировано падение продаж автомобилей с пробегом — на 3,2% и 1,9% соответственно, об этом 20 июня сообщило агентство «Автостат».

Laitr Keiows Подержанные автомобили

Аналитики также сообщают, что всего за первые пять месяцев 2018 года в России было продано более 2 млн машин с пробегом, это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Отмечается, что сильнее всего продажи подержанных авто упали в Ингушетии — на 17,4%.

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Напомним, в мае 2018 года СМИ сообщили, что за первые четыре месяца 2018 года цены на автомобили выросли на 7,8% по сравнению с таким же периодом 2017 года. Больше всего увеличилась стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников.