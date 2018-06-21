«Это дешевле»: новосибирские власти предложили размещать ясли в жилых домах
Новосибирск, 21 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Новосибирские власти предлагают решать вопрос с нехваткой мест в детских садах за счёт яслей в жилых домах. Об этом заявил врио министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
«Это дешевле, чем строить новый детский сад. Но при этом мы понимаем, что в том или ином микрорайоне должно быть нормальное образовательное учреждение. А также несколько помещений, построенных соответствующим образом, чтобы мы могли выкупить их. Тогда они станут филиалами этого дошкольного образовательного учреждения. Другого пути на сегодняшний день мы не видим», — цитируют «Новосибирские новости» Федорчука.
Пока что в планах, строительство в Новосибирске детского сада на 220 мест в Кировском районе и капитальный ремонт садика в Калининском районе.
В областном министерстве образования предложили также субсидировать частные садики и создавать семейные группы.
С 10 мая отдел образования мэрии Новосибирска начал выдавать направления в детские сады. На очереди более 60 тысяч детей.
«За период комплектования будет выдано 1 471 направление. Все дети в возрасте от трёх до семи лет будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях», — утверждают в администрации города.
Тем временем, жители Дзержинского района в январе выходили на пикет, чтобы отстоять детский сад. Как сообщало ИА REGNUM, более ста детей одновременно остались без места в детском саду — детский сад «Акварель», находящийся на территории завода им. Коминтерна, раньше был ведомственным, но в 2015 году завод продал здание в собственность индивидуальному предпринимателю.
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По официальным данным в Новосибирске 275 детсадов: 247 — муниципальных, 14 — негосударственных и 14 ведомственных; и 82 965 дошкольников в возрасте от 1,5 до семи лет.
С 1 мая в новосибирских детских садах вырос размер платы за присмотр и уход за детьми. Теперь вместо 80 рублей родители платят 120 рублей в день за одного ребёнка от трёх до семи лет. Власти пообещали, что «качество питания в детских садах изменится в лучшую сторону».