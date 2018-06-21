Новосибирск, 21 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Новосибирские власти предлагают решать вопрос с нехваткой мест в детских садах за счёт яслей в жилых домах. Об этом заявил врио министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

«Это дешевле, чем строить новый детский сад. Но при этом мы понимаем, что в том или ином микрорайоне должно быть нормальное образовательное учреждение. А также несколько помещений, построенных соответствующим образом, чтобы мы могли выкупить их. Тогда они станут филиалами этого дошкольного образовательного учреждения. Другого пути на сегодняшний день мы не видим», — цитируют «Новосибирские новости» Федорчука.

Пока что в планах, строительство в Новосибирске детского сада на 220 мест в Кировском районе и капитальный ремонт садика в Калининском районе.

В областном министерстве образования предложили также субсидировать частные садики и создавать семейные группы.

С 10 мая отдел образования мэрии Новосибирска начал выдавать направления в детские сады. На очереди более 60 тысяч детей.

«За период комплектования будет выдано 1 471 направление. Все дети в возрасте от трёх до семи лет будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях», — утверждают в администрации города.

Тем временем, жители Дзержинского района в январе выходили на пикет, чтобы отстоять детский сад. Как сообщало ИА REGNUM, более ста детей одновременно остались без места в детском саду — детский сад «Акварель», находящийся на территории завода им. Коминтерна, раньше был ведомственным, но в 2015 году завод продал здание в собственность индивидуальному предпринимателю.

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По официальным данным в Новосибирске 275 детсадов: 247 — муниципальных, 14 — негосударственных и 14 ведомственных; и 82 965 дошкольников в возрасте от 1,5 до семи лет.

С 1 мая в новосибирских детских садах вырос размер платы за присмотр и уход за детьми. Теперь вместо 80 рублей родители платят 120 рублей в день за одного ребёнка от трёх до семи лет. Власти пообещали, что «качество питания в детских садах изменится в лучшую сторону».