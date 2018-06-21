Вашингтон, 21 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готовится к визиту в Москву для подготовки встречи руководителей обеих стран. Об этом 21 июня сообщает «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Информированные источники агентства в Вашингтоне уточняют, что Болтон прибудет в Москву в начале следующей недели, то есть после 24 июня. Цель его поездки — подготовка саммита, подтвердили они.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможной встрече президентов РФ и США в середине июля, после саммита НАТО в Брюсселе. Вероятным местом встречи указывается Вена.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 июня, что конкретных сведений о проведении саммита пока нет. Представитель Кремля заверил журналистов, что они сразу же узнают о подготовке такой встречи.

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