Лхаса, Китай, 21 июня, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Автономный район Тибет на западе Китая успешно осуществляет «туалетную революцию», уже построив 220 совершенно новых туалетов после того, как в свое время дворец Потала задал процессу нужный тренд, сообщает 21 июня Global Times.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Уличная уборная

План «туалетной революции», который начал осуществляться еще в 2017 году, подразумевает строительство и ремонт 1935 туалетов до конца 2018 года общей площадью 171 тыс. кв. метров, включая 1240 туалетов с традиционным водным сливом. Общественные уборные в районе Чэнгуань и Лхасы были усовершенствованы несколько раз, в результате, наконец, удалось избавиться от неприятного запаха, отмечают специалисты.

Отметим, что Тибет является одним из самых отсталых районов Китая наряду с Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Многие уборные не менялись столетиями, особенно это касается горной местности, где на туристических маршрутах, во-первых, крайне мало уборных, а во-вторых, их конструкция оставалась неизменной 300 лет.

В связи с этим, так называемая «туалетная революция», централизованно проводимая по всему Китаю с целью улучшения качества туристических услуг, в этой местности имеет особое значение.