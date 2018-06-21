Москва, 21 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Нефть Brent так и не смогла вырасти на торгах 20 июня, не найдя повода для уверенного пробоя уровня $75. Более того, к закрытию цены сползли под отметку $74, за которую в 21 июня утром идет борьба, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Никаких значимых прорывов в контексте грядущего саммита ОПЕК не наблюдается. Разве что Иран смягчил свою позицию и теперь согласен на небольшое увеличение добычи в рамках сделки. Однако при этом министр нефти Ирана выразил большие сомнения в том, что экспортерам удастся прийти к консенсусу в ходе предстоящей встречи. Также появились слухи о том, что картель проведет еще одну встречу в сентябре. Это наталкивает на мысль о том, что страны действительно не исключают провала переговоров», — пояснил эксперт.

Ограничили давление на черное золото данные из США, которые на этот раз приятно удивили. Запасы сырой нефти на прошлой неделе неожиданно сократились почти на 6 млн баррелей. Это вдвое выше оценки API и втрое лучше прогноза. Однако при этом запасы бензина снова выросли, на 3,2 млн баррелей против ожидавшегося падения на 1 млн. Примечательно, что добыча за прошлую неделю не изменилась и осталась на уровне 10,9 млн баррелей в сутки, что принесло некоторое облегчение участникам рынка.

«В целом же риски дальнейшего снижения Brent сохраняются. До начала ключевого саммита остался один день, и в последний момент игроки могут поторопиться с ликвидацией длинных позиций на случай реализации негативного сценария», — полагает Мащенко.

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