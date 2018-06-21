Москва, 21 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Рубль символически укрепился на торговой сессии 20 июня, но двигался неохотно и осторожно ввиду наличия негативных факторов. Стабилизация настроений инвесторов после бегства от рисков ослабила давление на высокодоходную российскую валюту, которая отправила доллар в область 63,50 руб. на закрытии торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Общее улучшение настроений на мировых площадках вкупе с приближающимся пиком налоговых выплат помогли нашей валюте остановить падение. Однако о более существенном прогрессе речи по-прежнему не идет. Доллар остается сильным, укрепляя позиции против большинства конкурентов на Форексе, а нефть пребывает в подвешенном состоянии, продолжая поступательное движение вниз в условиях минимизации рисков перед саммитом ОПЕК+», — пояснил эксперт.

Сохраняется и риск возобновления бегства от рисков ввиду неразрешенного торгового конфликта между США и Китаем, что также отпугивает спекулянтов от более рисковых активов, к которым относится и рубль.

«В краткосрочной перспективе российская валюта может снова взять курс на юг, отыгрывая утренний подъем доллара по всему спектру рынка. Нефть Brent подешевела по итогам вчерашних торгов и с утра пытается воздержаться от дальнейшей просадки, но выглядит по-прежнему неуверенно. В этих условиях доллар способен снова направиться в район уровня 64 рубля, хотя потенциал более стремительного роста на данный момент ограничен», — считает Ковалев.

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