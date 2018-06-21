Токио, 21 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Японии после семи лет, прошедших с катастрофы на атомной станции «Фукусима», развивается «атомный» туризм, сообщает 21 июня Reuters.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Посетители Зоны

Многие жители, вернувшиеся в регион, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа, надеются, что туризм позволит возродить экономику их населенных пунктов.

«Произошла катастрофа и теперь остро стоит проблема в восстановлении нормальных условий для жизни», — подчеркивает один из туристов.

Для восстановления нормальных условий для жизни и для туризма необходимо провести высокотехнологичные работы для удаления радиоактивных осадков, что может занять многие годы и стоить несколько миллиардов долларов.