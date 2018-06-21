Москва, 21 июня, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Группа компаний «Р-Фарм» и министерство здравоохранения фигурируют в трех делах, возбужденных Федеральной антимонопольной службой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу решений ФАС.

Владимир Татлин. Череп на раскрытой книге. 1948

В одном из дел речь идет о нарушении статьи 16 закона о конкуренции, запрещающей соглашения с властью ради влияния на цену. Во втором — о нарушении одного из пунктов статьи 11, касающегося картельных соглашений. В третьем случае — о запрете соглашений, приводящих к ограничению конкуренции.

Нарушения выявлены по итогам внеплановой проверки Минздрава. Как предполагают в ФАС, благодаря министерству «Р-Фарм» могла получить преимущества при закупке лекарств. Общая сумма нарушений — около 3 млрд рублей.

«Р-Фарм» является крупнейшим отечественным производителем и поставщиком медикаментов. Доля компании в госзакупках лекарств в 2017 году составила 8,3%, отмечает издание.

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