Москва, 21 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. 44% жителей России знают о цифровой грамотности и уверены, что способны защитить собственные персональные данные. 55% интернет-пользователей считают, что защита их персональных данных — не их забота, этим должны заниматься владельцы сайтов, провайдеры сервисов, государство. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Пароль

Подавляющее большинство граждан РФ (72%) выкладывают в интернет личные фотографии, 19% — сведения о членах своей семьи. 22% осуществляет платежи через публичные Wi-Fi сети. 38% интернет-пользователей используют один и тот же пароль для разных аккаунтов. Столько же опрошенных не обновляют антивирусное программное обеспечение.

В ходе опроса выяснилось, что 44% респондентов ведут себя некорректно, если они получают от знакомого человека письма с вирусом. 10% отправят сообщение с вирусом обратно адресату, еще 9% заявили, что откроют неизвестное письмо. 4% считают, что достаточно перезагрузить компьютер и от этого вирус исчезнет. При этом 71% пользователей интернета знают, как себя вести при получении электронного письма от незнакомого человека с просьбой зайти на веб-сайт.

Опрос проведен в ноябре 2017 года. Опрошены более 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Подробнее: В России заблокирована сеть сайтов, выдававших себя за порталы госуслуг

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в России обнаружена и заблокирована сеть мошеннических сайтов, выдававших себя за порталы государственных услуг. При помощи фейковых сайтов преступники выманивали у интернет-пользователей деньги, предлагая оплатить взнос за фейковые розыгрыши денежных призов,

Читайте также: Роскомнадзор разблокировал около 8 миллионов IP-адресов