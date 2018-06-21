Лас-Вегас, США, 21 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Тампа-Бэй», российский хоккеист Никита Кучеров включен в первую символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

arctic_whirlwind Объявление первой звезды матча. Никита Кучеров

Кучеров — единственный российский хоккеист, оказавшийся в символических сборных по итогам регулярного сезона 2017/18 годов. В предыдущем сезоне, помимо Кучерова, в список попали вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин.

На счету Никиты Кучерова 100 очков по итогам 80 матчей регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 17 очков в 17 матчах. Результат спортсмена — третий среди бомбардиров лиги.

Как сообщало ИА REGNUM, клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не исключает возможного обмена нападающего Артемия Панарина. Договор Панарина с клубом действует до окончания сезона 2018/19.

Читайте также: «Коламбус» может обменять Панарина из-за отказа подписывать контракт