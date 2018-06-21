Гавайи, США, 21 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Член Демократической партии США Каниела Инг, намеренный баллотироваться в конгресс страны, оштрафован на $15 тыс. за подачу неверных сведений о бюджете своей предвыборной кампании, сообщает 21 июня Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Инг в 2017 году выражал обеспокоенность в отношении своих конкурентов, по поводу финансирования их избирательных кампаний. Теперь он обвиняется в аналогичном нарушении.

Напомним, в ноябре 2018 года в США пройдут выборы в Конгресс: будет полностью переизбрана нижняя палата парламента, а также 33 члена сената страны. В настоящее время в обеих палата доминируют представители Республиканской партии.