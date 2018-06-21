Мадрид, 21 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса с главой женералитета Каталонии Кимом Торрой состоится утром 9 июля во дворце Монклоа. Об этом сообщает 20 июня пресс-служба испанского правительства.

Флаг Каталонии

Также отмечается, что 25 июня состоится ряд встреч главы правительства Испании с председателями правительств автономий страны. Напомним, новый состав женералитета Каталонии приступил к работе 2 мая, ранее автономия управлялась напрямую Мадридом.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава правительства Каталонии Ким Торра заявлял, что его целью является создание республики, также он требовал от Мадрида признания ошибок, совершенных в отношении референдума о независимости региона.

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