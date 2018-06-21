Москва, 21 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. «Прощаться не будем»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Октябрь 1941 года. Немецкие войска рвутся к Москве, на пути у них — город Калинин (ныне Тверь). Для обороны города не хватает ни людей, ни артиллерии, ни боеприпасов. Предотвратить катастрофу может только подкрепление, которое вот-вот перебросят по железной дороге. Но немцы, конечно же, понимают важность железнодорожной магистрали и планируют устроить на ней диверсию. Похоже, что у диверсантов есть в городе пособники. Под подозрение попадает даже начальник гарнизона майор Павел Сысоев, несмотря на то, что он отдает обороне города и сохранению в нем порядка все силы. Кто же этот затаившийся опасный враг?

Военный шпионский детектив Павла Дроздова отчасти основан на реальном эпизоде Великой Отечественной войны — обороне Калинина. Хотя город на два месяца был захвачен немцами, его героическое сопротивление задержало врага и не позволило ему развить быстрое наступление на Москву.

«Фобия»

Стоит ли считать боязнь призраков и прочей чертовщины фобией? Вроде бы это вполне нормально, а потому название «ужастика» норвежского режиссера Карла Кристиана Робе можно перевести и попроще — «Дом с привидениями». Хотя, может быть, призраками населен не дом, а подсознание героини фильма?

Отец оставил Кэтрин в наследство «родовое гнездо» в глуши, которое ей совсем не нужно, и она планирует его продать. Для того, чтобы как следует осмотреть недвижимость, Кэтрин решает заночевать в доме, который пользуется у окрестных жителей дурной славой — иногда там пропадают люди. Вскоре Кэтрин понимает, что «страшилки» имеют под собой реальную почву. Чем закончится ее опасная игра в прятки с потусторонним?

«Сага о чудовище. Сумерки»

Еще один фильм, чье название сильно пострадало от российских прокатчиков. Дебютная картина немецкого режиссера Фридриха Боэма, снятая в США, называется намного короче — «Одичавшая». Никакой сагой там даже не пахнет — это скорее страшная сказка о пробуждении в человеке древнего природного начала.

Мужчина, которого Анна считала своим отцом, с ранних лет держал ее взаперти в лесной хижине. Уже шестнадцатилетней ее обнаружила местный шериф Элен (Лив Тайлер) и решила помочь заторможенному подростку войти в человеческое общество. Оказалось, что «отец» зачем-то колол Анну гормонами, замедляющими половое созревание, и запугивал историями о рыскающих во тьме чудовищах. Но природа берет свое, и однажды оказывается, что чудовища — вовсе не порождение чьей-то нездоровой фантазии.

«8 подруг Оушена»

Трепещи мир, плохие девочки в игре! Если кто-то образцово себя вел за решеткой и вышел условно-досрочно, это вовсе не значит, что он — точнее, она — так и останется паинькой. Дебби Оушен (Сандра Буллок) в тюряге время не теряла, а планировала суперограбление — дельце на 150 миллионов долларов. Теперь, выйдя на свободу, она занимается мелкими кражами, чтобы не потерять навыка, и собирает команду для будущего дела — похищения драгоценного колье на благотворительном вечере для богатеньких. В банде, разумеется, только девушки. И все они — настоящие криминальные таланты, уникальные в своем роде. И не удивительно — ведь им предстоит снять драгоценности с шейки звезды, к которой будет приковано всеобщее внимание — и уйти с ними.

Фильм режиссера Гэри Росса является «женским» ремейком известной криминальной комедии «11 друзей Оушена».

«Ночная смена»

Все работы хороши, выбирай на вкус! Только что делать, если старую работу потерял, а новая что-то не спешит навстречу с распростертыми объятиями? Макс, герой комедии Марюса Вайсберга, — человек серьезный, семейный и не может позволить себе сидеть на пособии по безработице. К счастью, у бывшей одноклассницы оказалось кое-что на примете. Так вот и сделался Макс в ночном клубе стриптизером — ведь парень он видный! Работа нескучная, вот только дома о ней не расскажешь — и стыдно, и страшно. И начинается у Макса двойная жизнь — совсем как у какого-нибудь супергероя. И столь же полная сюрпризов и опасностей. Получится ли до бесконечности рассказывать жене, что просто постоянно работаешь в ночную смену?

«Хот-дог»

Разные бывают напарники, но чтобы настолько разные? У одного полицейского вечно физиономия кирпичом и буква закона в голове, другой напоминает дурашливого циркового пуделя, которому на все инструкции наплевать. Но приказ есть приказ, придется работать вместе и попытаться не передраться прямо на службе. А задание, между прочим, ответственное — охранять покой и порядок на вечеринке в иностранном посольстве. И надо было так случиться, что как раз во время этого дежурства произошло нападение неизвестных негодяев, которые похитили не абы кого, а дочку президента дружественной страны! И вот напарники по службе, с этой службы с позором выгнанные, становятся напарниками по частному расследованию. Им предстоит загладить свою вину, спасти девицу и, возможно, даже мир и… опять-таки не прикончить друг друга! Но героям комедии немецкого режиссера Торстена Кюнстлера это наверняка удастся.