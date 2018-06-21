Ингольштадт, Германия, 21 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Audi и Hyundai объявили о том, что они объединят свои усилия для разработки автомобилей на водородных топливных элементах. Об этом 20 июня сообщил портал Automotive News.

Hyundai ix35 на водородном топливе

Издание отмечает, что данное соглашение даст Audi и другим брендам концерна Volkswagen доступ к разработкам южнокорейской компании и опыту, который она накопила при создании кроссовера ix35 Fuel Cell и его преемника Nexo. Автопроизводители заключили многолетнее патентное соглашение.

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Напомним, свой первый серийный автомобиль Nexo на водородных топливных элементах Hyundai начала продавать на домашнем рынке в марте 2018 года.