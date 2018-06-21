Берлин, 21 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС представила результаты глобальной кампании против контрабандистов, 21 июня пишет Spiegel.

benjamint444 Птицы. Вид малюровые

Во время рейдов в 92 странах за прошлый месяц было обнаружено более 31 тыс. животных: 27 тыс. рептилий, 4 тыс. птиц и 48 приматов, а также 14 крупных кошек. Кроме того, были конфискованы 43 тонны мяса таких видов животных, как медведи, слоны, киты и крокодилы, а также 1,3 тонны слоновой кости и много тонн редкой древесины.

Мероприятие координировалось международной организацией Интерпол совместно со Всемирной таможенной организацией. Оно проходило под кодовым названием «Гроза». Были задействованы полиция, пограничные инспектора, лесные и природоохранные органы. Всего было арестовано около 1400 подозреваемых. Среди задержанных — экипаж авиакомпании, который хотел провести контрабанду живых черепах из Лос-Анджелеса в Азию. В Израиле был арестован мужчина, которого видели на фотографиях на охоте в социальных сетях. В его доме было обнаружено большое количество трупов животных.

Соглашение о сохранении исчезающих видов животных и растений подписали 183 страны. Оно защищает более чем 36 тыс. видов и действует с 1975 года.