Дулут, США, 21 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа хочет наладить отношения с Россией, хотя в Москве бы предпочли взаимодействовать с Хиллари Клинтон. Об этом заявил своим сторонникам действующий глава США, выступая в городе Дулут штата Миннесота.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», — признался Дональд Трамп в эфире местных телеканалов.

По его мнению, Россия оглядывается назад и вспоминает о сопернице Трампа на выборах 2016 года, кандидате от демократов Хиллари Клинтон. Победа «криводушной Хиллари» была бы намного лучше для РФ с точки зрения Москвы, считает американский лидер.

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Газета The Washington Post 16 июня сообщила о возможной встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в июле в Европе, куда глава США прибудет для участия в саммите НАТО. В Москве также не исключают такой возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова к восстановлению нормального диалога с американской стороной. Такое развитие событий в интересах обеих сторон, однако ждать одолжений от Вашингтона Москва не будет, добавил он.

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