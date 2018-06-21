Москва, 21 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по Brent завершились 21 июня в небольшом плюсе, тогда как цена на WTI подросла на 1,24%, $65,71. На WTI положительное влияние оказал отчет минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 15 июня, сократились на 5,9 млн баррелей, до 426,5 млн баррелей (прогноз был 2,1 млн баррелей) Запасы бензина в США увеличились на 3,3 млн баррелей, до 240 млн баррелей (прогноз был +0,2 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,7 млн баррелей, до 117,4 млн баррелей (прогноз был 0,2 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю не изменилась — 10,9 млн баррелей в сутки.

Инвесторы ждут итого встречи ОПЕК+, поэтому динамика цен на Brent имеет разнонаправленные колебания. Цена находится в диапазоне $72,45−77,60. На сегодняшний день верхняя граница диапазона снизилась до $76,19. Технический анализ указывает, что трейдеры перед оглашением решения займут позиции около $73.

Напомним, 20 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,45%, до $74,74 за баррель, WTI повысилась на 1,24%, до $65,71 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $71,09 за баррель.

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