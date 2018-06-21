Лондон, 21 июня, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Перспектива возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом перед саммитом НАТО вызвала обеспокоенность властей Великобритании. Об этом со ссылкой на британские правительственные круги пишет газета The Times.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

По мнению собеседников издания, причина тревоги Лондона связана с тем, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов может негативно отразиться на приверженности Трампа целям Североатлантического альянса.

Добавим, саммит НАТО пройдёт в Брюсселе с 11 по 12 июля, а на следующий день запланирован визит главы Белого дома в Великобританию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с американским президентом может состояться уже летом 2018 года.

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