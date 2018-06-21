Британские СМИ: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа
Лондон, 21 июня, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Перспектива возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом перед саммитом НАТО вызвала обеспокоенность властей Великобритании. Об этом со ссылкой на британские правительственные круги пишет газета The Times.
По мнению собеседников издания, причина тревоги Лондона связана с тем, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов может негативно отразиться на приверженности Трампа целям Североатлантического альянса.
Добавим, саммит НАТО пройдёт в Брюсселе с 11 по 12 июля, а на следующий день запланирован визит главы Белого дома в Великобританию.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с американским президентом может состояться уже летом 2018 года.
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