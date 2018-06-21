Москва, 21 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Американская валюта не смогла 20 июня закрепить свой успех при достижении отметки 64,22 руб. на торгах 19 июня. Восстановление индекса государственных облигаций России (RGBI) на 0,79% придало силы российской валюте. Прекратились продажи ОФЗ, покупатели частично прикрыли спекулятивные позиции против рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Не совсем понятно, чем был вызван оптимизм в отношении ОФЗ, когда Минфин РФ в среду в очередной раз провалил два аукциона. Вместо 20 млрд рублей ведомство выручило от продажи государственных облигаций 16,695 млрд рублей.

Курс доллара снизился до 63,41 руб. Курс евро отступил к 73,36 и стабилизировался в районе 73,60 руб.

Сегодня, 21 июня, нефть марки Brent стоит 74,47 (+0,42%). Пока доллар торгуется выше 63,25, цена на него может превысить отметку в 64 руб. Пара евро/рубль сохранит движение под сопротивлением 74,30 руб. Сдерживать покупателей будет налоговый период в России. Его пик приходится на 25 июня.

До итогов саммита ОПЕК+ не стоит ожидать существенных и продолжительных колебаний в ту или иную сторону от текущих уровней. Напряженность в торговом противостоянии США и Китая временно ослабла, но держите ухо востро. Все ждут ответных мер от Китая.

Напомним, 20 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 18 коп. (-0,29%), до 63,69 руб., курс евро — на 31 коп. (-0,34%), до 73,71 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-38,00%), евро/рубль — 374,4 млн евро (-3,65%).

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