Кито, 21 июня, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу на территории посольства Эквадора в Лондоне не будет предоставляться вечно. Об этом заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия в эфире телеканала Ecuavisa.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

«Это убежище не вечное, не следует полагать, что оно будет длиться годами», — сказал министр, отметив, что Эквадор работает над «поиском решения этой проблемы».

Напомним, основатель WikiLeaks находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. В начале 2018 года власти республики уже заявляли, что хотят скорейшим образом решить вопрос с Джулианом Ассанжем и ищут посредника в лице третьей страны или персоны для выработки необходимого соглашения с Великобританией.

В марте 2018 года стало известно, что Ассанж был лишен доступа в интернет в посольстве из-за своих сообщений, «ставивших под угрозу» отношения Эквадора со странами Европейского союза.