Пекин, 21 июня, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал способствовать укреплению мира и стабильности в мире и на Корейском полуострове на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Также северокорейский лидер пообещал укреплять отношения с Китаем и вывести их на новый уровень, выразив надежду, что китайский народ будет достигать новых успехов под руководством компартии Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет содействовать КДНР в деле обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.