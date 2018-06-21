Москва, 21 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Цены на горюче-смазочные материалы в России стабилизировались и будут расти в пределах инфляции, заявил глава ФАС Игорь Артемьев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Бензин

Артемьев отметил, что в некоторых регионах наблюдается увеличение стоимости нефтепродуктов в связи с попыткой независимых АЗС увеличить свою прибыль, и заверил, что ФАС уже борется с этими проявлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предложило снизить ставки акцизов на бензин «задним числом» с 1 июня 2018 года.