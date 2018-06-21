Москва, 21 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Видеоролик, запечатлевший нападение акулы на стадо бегемотов, набирает популярность на YouTube. Ролик собрал уже более миллиона просмотров.

Бегемоты

На видео бегемоты дали отпор акуле, решившей напасть на стадо купающихся бегемотов. После этого акула уплыла восвояси, так и оставшись без добычи. В комментариях часть пользователей посетовала, что нет видеосъемок из-под воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня на YouTube набрал популярность ролик с «бегством» рака из кастрюли с кипятком в одном из китайских кафе.