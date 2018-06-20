Мехико, 21 июня, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай назвал «хорошей новостью» подписание президентом США Дональдом Трампом указа о запрете разлучения семей нелегальных иммигрантов.

Флаг Мексики

В своём микроблоге в Twitter, мексиканский министр приветствовал тот факт, что «правительство США прекращает практику жестокого и бесчеловечного разлучения детей-мигрантов с родителями».

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ, предписывающий в случае совместного задержания семей нелегальных иммигрантов содержать их вместе «при наличии ресурсов».