Сан-Франциско, США, 21 июня, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Количество пользователей Instagram достигло миллиарда с момента запуска сервиса в 2010 году, сообщает пресс-служба компании.

Эмблема Instagram

Также Instagram анонсировали новый сервис IGTV, который позволит пользователям загружать и просматривать вертикальное видео длительностью до часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным операторов связи, трафик пользователей популярного приложения знакомств Tinder заметно вырос на фоне проходящего в России мундиаля.