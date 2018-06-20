Мумбаи, Индия, 21 июня, 2018, 01:46 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A321 авиакомпании Air India со 176 пассажирами на борту вечером 20 июня экстренно приземлился в городе Мумбаи, передаёт Financial Express.

Самолёт A 321 авиакомпании Air India

Как уточняется, самолёт следовал из Ахмадабада в Маскат. По информации источников издания в аэропорту, во время полёта произошёл отказ гидросистемы воздушного судна.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры рейса были отправлены другим самолётом.