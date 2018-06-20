Москва, 21 июня, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с французской певицей Мирей Матье и народным артистом СССР Владимиром Этушем в рамках творческой встречи в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин и Мирей Матье

Бастрыкин, будучи поклонником творчества французской певицы, отметил ее вклад в мировую культуру, а также поблагодарил за бескорыстную помощь детям из детских домов и уважительное отношение к истории. В свою очередь Мирей Матье поблагодарила главу СК РФ за проявленное внимание.

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