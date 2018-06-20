Москва, 21 июня, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании «Р-Фарм». Об этом 20 июня сообщило РБК.

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Фигурантом одного из дел стало Министерство здравоохранения РФ. Издание связывает дела с прошедшей в апреле внеплановой проверкой в Минздраве, в ходе которой было выявлено создание особых условий для фармацевтической компании «Р-Фарм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении понятия «клинические рекомендации» и об исключении обязательного использования стандартов медпомощи.