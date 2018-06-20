Лондон, 21 июня, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II во июле во время визита в Великобританию, заявил посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон в интервью Sky News.

Carfax2 Елизавета II

Посол сообщил, что несмотря на то, что планы Трампа на поездку в Великобританию не утверждены, его встреча с королевой состоится. По его словам, эта встреча имеет «очень важное и очень символичное» значение. Предполагается, что встреча состоится 13 июля в Виндзорском замке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G7 по причине личной неприязни.