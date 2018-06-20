Лондон, 20 июня, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Экипажем Международной космической станции (МКС) запущен спутник RemoveDEBRIS, предназначенный для сбора космического мусора, находящегося на околоземной орбите, сообщает 20 июня телеканал ВВС.

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Уточняется, что запуск спутника был произведен при помощи механической руки. На сегодняшний день спутник RemoveDEBRIS является самым крупным аппаратом, запущенным с МКС.

Спутник оснащён гарпуном и двумя сетями, в которые он будет собирать космический мусор с орбиты.

Спутник RemoveDEBRIS разработан командой британских учёных из университета Суррея. Спутник-мусоросборщик весит 100 кг и был доставлен на Международную орбитальную станцию в 2018 году на ракете Space X.