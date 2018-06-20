Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Сборная России по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира 2018 года, сообщает 20 июня «Р-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Гол!

По итогам матча, в котором сборная Уругвая одолела футболистов Саудовской Аравии во втором туре группового этапа ЧМ-2018, сборная России гарантированно выходит в плей-офф.

Напомним, 20 июня сборная Уругвая в Ростове-на-Дону обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0.

Таким образом команды Египта и Саудовской Аравии, не набравшие ни одного очка, уже не смогут составить в групповом этапе конкуренцию футболистам России и Уругвая.