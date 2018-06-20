Ростовская область, 20 июня, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 20 июня на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч 2-го тура группы A в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Противостояние завершилось минимальной победой латиноамериканской сборной со счётом 1:0.

Fifa.com Матч Уругвай — Саудовская Аравия

Единственный гол на 23-й минуте забил форвард «Барселоны» Луис Суарес, замкнул передачу Карлоса Санчеса — 1:0.

Статистика матча (Уругвай/Саудовская Аравия)

Удары 8/4

Удары в створ 3/1

Владение 48%/52%

Фолы 9/13

Набрав 6 очков, сборная Уругвая укрепилась на второй строчке и обеспечила себе место в плей-офф турнира. Саудовская Аравия без очков опустилась на последнее место.

Составы на матч:

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Варела, Касерес, Санчес, Бентанкур, Родригес, Весино, Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: аль-Овайс, Хавсави, аль-Булаихи, аль-Бурайк, аль-Шахрани, аль-Фаридж, Бабхир, Оттаиф, аль-Джассим, аль-Досари, аль-Муваллад.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Голы: Суарес 23 — 1:0.