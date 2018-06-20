Нижний Новгород, 20 июня, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Сборная Аргентины прилетела в Нижний Новгород, чтобы принять участие в матче чемпионата мира по футболу со сборной командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино».

Пресс-служба нижегородского аэропорта Сборная Аргентины спускается с трапа

Отмечается, что самым ожидаемым и невероятным для нижегородцев стал факт прибытия легендарного лидера сборной Лионеля Месси.

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По словам главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли, команда решила не проводить тренировку на стадионе «Нижний Новгород», сообщает nn.ru. Также он отметил, что сборная планирует с самого начала оказывать давление на хорватов, как и в матче с Исландией.

«У меня есть опыт работы с хорватскими игроками. Среди них много выдающихся футболистов, которые играют в лучших лигах. Я их очень уважаю. Но я думаю, мы их победим», — надеется Сампаоли.

Кроме того, он добавил, что тренерский штаб нашел решение, чтобы Месси мог играть в свой футбол и быть эффективным.

«В матче с Исландией Месси окружали 2−3 игрока Исландии, что не давало ему играть во всю мощь. Но в этом случае освобождаются другие наши футболисты, которые смогут открываться и создавать опасные моменты», — пояснил он.

Завтра, 21 июня, на стадионе «Нижний Новгород» аргентинцы встретятся со сборной Хорватии.

ИА REGNUM напоминает, на данный момент хорваты являются лидерами группы после победы над Нигерией со счетом 2:0. Аргентина в первом матче сыграла вничью с Исландией 1:1.

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