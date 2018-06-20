Бишкек, 20 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Киргизия призвала к развитию регионального сотрудничества стран Туркестана в области совместного использования водно-энергетических ресурсов реки Сырдарья, сообщает 20 июня агентство «Спутник» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Жениша Разакова.

CorvusCorax Зимний рассвет на Сырдарье

По его словам, водно-энергетический сектор Туркестана можно считать катализатором социально-экономического развития региона. Разаков также предложил на 73-й сессии ООН принять резолюцию по проблеме близости урановых руд к рекам региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Душанбе проходит международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018−2028 годы».