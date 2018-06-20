Москва, 20 июня, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, меняющий порядок расчета налога на недвижимость по кадастровой стоимости, бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал временной мерой. Он поднял вопрос качества кадастровой оценки.

Kremlin.ru Борис Титов

«Не дошло до самого главного — до качества кадастровой оценки. То, что предложено в законопроекте — просто временные меры, которые приостановят лавинообразный рост, но не гарантируют, что необоснованного повышения кадастровой оценки из-за того, что срочно требуется пополнить региональный бюджет, совсем не будет», — считает Титов.

Закон о кадастровой оценке обязал регионы постепенно переводить процедуру такой оценки на специально созданные для этой цели ГБУ, напомнил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Однако, указал он, методика оценки не отлажена, исходные данные очень «сырые».

"Стоило бы дать ГБУ время на подготовку — «расчистку» данных, наработку необходимой квалификации персонала и так далее. То есть, как минимум на пару лет установить мораторий на кадастровую переоценку», — предлагает Титов.