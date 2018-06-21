Москва, 21 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Теплые слова папы Римского по случаю мирового футбольного первенства — не формальность. Еще когда он был священником, а затем и епископом у себя на родине, он болел за команду «Сан-Лоренсо», имеющей особую историю, в которой переплелись жизнь церкви, футбол и мальчишки с улиц Буэнос-Айреса. Об отношениях папы Франциска и этой игры рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Cruxnow.com Папа Франциск с президентом FIFA Джанни Инфантино

«Пусть это важное спортивное мероприятие станет поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, укрепляя солидарность и мир между народами», — пожелал понтифик.

За кого он будет болеть — он не уточнил, но вряд ли будет неверным предположение, что его симпатии — на стороне родной Аргентины. Несмотря на то, что запланированная накануне мундиаля встреча аргентинской сборной с папой сорвалась, в Ватикане сообщили: «Мы будем ждать их с радостью, когда они вернутся с чемпионата мира!«

Какое мистическое событие (правда, сам папа уверяет, что это не чудо) связало понтифика с его любимым клубом, читайте в статье: За кого папа Франциск будет болеть на чемпионате мира по футболу

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