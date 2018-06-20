Москва, 20 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Правительство предлагает снизить ставки акцизов на бензин с 1 июня 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе заседания Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин (2)

«Предлагается снизить акцизы на 2018 год на 3 тыс. 700 рублей за тонну на бензин и на 2 тыс. 600 рублей на дизельное топливо», — заявил Трунин.

Такое предложение правительство внесло в виде поправок к законопроекту о налоге на добавленный доход в нефтяной отрасли (НДД), который находится сейчас на рассмотрении профильного комитета Госдумы.

Кроме того, правительство также предлагает в этом законопроекте ввести также и другую норму.

«Поправки, которые предоставят правительству право до конца года вводить таможенную пошлину на бензин в размере до 90%. Напомню, такая же мера у нас применялась в 2011 году», — отметил Трунин.

Между тем, подчеркнул замминистра финансов, так как проблема роста цен на бензин вызвала широкий резонанс в обществе, то в случае принятия закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 июня 2018 года.