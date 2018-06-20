Москва, 20 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о безотлагательной необходимости пенсионной реформы, при этом она пообещала, что «в рамках разумного» предложения регионов будут учтены.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Что касается отложить — нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», — заявила Матвиенко журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий в том числе повышение пенсионного возраста. В результате пенсионного маневра возраст выхода на пенсию предполагается поднять для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет.

Совет Думы принял решение о рассылке инициатив правительства в регионы, субъекты РФ в течение 30 дней должны высказать свое отношение к предложениям правительства.

Первое чтение законопроекта намечено на 19 июля.