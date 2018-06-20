Туркестан, Казахстан, 20 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил акимом (главой) Туркестанской области Жансейта Туймебаева, сообщили 20 июня в пресс-службе главы государства.

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Туркестанская область появилась в Казахстане 19 июня 2018 года. Чимкент стал городом республиканского значения, а областным центром — Туркестан. Назарбаев отметил, что население Чимкента превысило один миллион человек.

Жансейт Туймебаев родился 8 июля 1958 года. До своего назначения он работал акимом Южно-Казахстанской области. Ранее Туймебаев занимал должность посла Казахстана в РФ, а также министра образования и науки республики.