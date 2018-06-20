Москва, 20 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Представители сети ресторанов быстрого питания Burger King принесли свои извинения за то, что предложили денежное вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звёзд мирового футбола. Запись с извинениями появилась сегодня, 20 июня, на официальной странице сети во «ВКонтакте».

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"Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным. Мы благодарим Вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением», — говорится в публикации.

В комментариях к ней пользователи начали обсуждать ситуацию и разделились на два лагеря. Некоторые из них отрицательно отнеслись к шуточному предложению компании «заполучить лучшие футбольные гены». Пользователи обвинили представителей Burger King в призывах к геноциду, нацизме и сексизме.

«Я расцениваю этот пост как нaцизм и призывы к генoциду», — пишет Rick Thunderbolt.

«Неужели никто не фильтрует то, что публикуется в интернете от имени компании? Видимо, в Burger King Russia работает кучка сексистов, которые ничего умнее уже не придумают», — считает Just Happy.

При этом пользователи отмечают, что принимать извинения компании не стоит. Некоторые даже считают, что на Burger King нужно подать в суд.

«Вас засудить надо и потребовать ущерб, а не принимать ваши извинения», — заключил Мирослав А.

Другая часть пользователей считает, что к записи Burger King нужно относиться с юмором и не воспринимать её так серьезно.

«Нормальный пост был. Если у кого-то проблемы с чувством юмора, то это их проблемы. Не стоит подстраиваться под занудных нытиков», — считает Артур К.

«Основной посыл акции был в том, что у нас все очень плохо с футболом и такая радикальная мера, пусть и шуточная, весьма была бы продуктивной. Абсолютно каждый понял, что это был несерьезный розыгрыш», — пишет Андрей С.

На это пользователи, настроенные более критично, отметили, что такой крупной компании, как Burger King, не положено публиковать подобные шутки.

«Шутка — это между товарищами в узком кругу. А это серьезная компания, которая не умеет вести маркетинговую деятельность в рамках этичности и нравственности», — прокомментировал Александр И.

Впрочем, нашлись и те пользователи, которые разглядели в шутке правду жизни. Они рассказали, что видели много фотографий и видеозаписей, которые якобы свидетельствуют о том, что жительницы России «пытаются завести детей» с иностранными болельщиками.

«А что оскорбительного? Правда жизни. Уже же куча видео и фото, где женщины местные с иностранными болельщиками пытаются завести детей», — написал Виталий С.

Напомним, 19 июня на официальной странице Burger King Russia во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сеть ресторанов пообещала выплатить 3 млн рублей и обеспечить пожизненным запасом вопперов девушкам, которые забеременеют от звёзд мирового футбола.

«Бургер Кинг» в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звёзд мирового футбола. Каждая получит 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперёд. Вперёд! Мы верим в вас!» — говорится в публикации.

Вскоре после того, как провокационная запись вызвала бурную реакцию пользователей сети, её удалили.