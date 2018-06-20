Ленинградская область, 20 июня, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Шквалистый ветер с грозами в среду, 20 июня, нарушил электроснабжение населенных пунктов на востоке Ленинградской области. Без электричества остались несколько десятков тысяч человек. Идут восстановительные работы.

ЛЭП

Как сообщили ИА REGNUM в «Ленинградской областной электросетевой компании» (ЛОЭСК), в 11:53 произошло аварийное отключение электричества в городе Кириши, оставившее без света около 20 тыс. жителей.

«Причиной отключения стало дерево, при прохождении грозового фронта упавшее на высоковольтную ЛЭП напряжением 110 кВ, в результате чего была полностью отключена потребительская подстанция «ОКБ Кириши», — уточнили в ЛОЭСК.

Специалисты компании произвели переключения части потребителей на резервную схему, и к 15:20 электроснабжение всех абонентов было восстановлено.

Тем временем в 12:40 аварийное отключение электроснабжения было зафиксировано в городе Волхов, без электричества оказались 2200 человек. Причина та же, что и в Киришах — поваленное ветром дерево. К 13:47 электроснабжение большинства потребителей было восстановлено.

В 14:29 из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в городе Подпорожье на востоке Ленобласти, оставив без света 2000 человек, а также социально-значимый объект — очистные сооружения.

«На месте работает оперативно-выездная бригада ЛОЭСК, после локализации места повреждения потребителей будут переводить на резервную схему», — сообщили в ЛОЭСК.

По данным гидрометцентра Петербурга, 21 июня в Ленобласти сохранится ветреная погода — ветер в начале ночи западный, юго-западный 8−13 м/с, утром и днем юго-западный, южный 6−11 м/с.