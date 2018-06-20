Бишкек, 20 июня, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Долю Киргизии в общих доходах Евразийского экономического союза должны были пересмотреть еще 12 мая 2018 года, но этого так и не произошло. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов, сегодня, 20 июня, выступая на парламентском заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его словам, теперь Киргизия будет получать свои 1,9% от общего объема таможенных платежей в рамках ЕАЭС вплоть до конца 2019 года. Причиной тому послужил тот факт, что методика перерасчета доли общих доходов все еще не определена.

«Это может быть увеличение или уменьшение в зависимости от того, какой объем внешней торговли мы покажем по статистике. Если будем торговать больше, ставка может увеличиться, если меньше — ставка может уменьшиться», — пояснил глава экономического ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии подписали договор о присоединении республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

А уже 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизия стала считаться полноправным участником ЕАЭС.

Отметим, что поступления ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза в бюджет Киргизии составили: в четвертом квартале 2015 года — 3 млрд 522 млн сомов (3 млрд 291 млн рублей по текущему курсу), в 2016 году — около 13 млрд 94,7 млн сомов (12 млрд 238 млн рублей), в 2017 году — 15 млрд 358,5 млн сомов (14 млрд 353 млн рублей).