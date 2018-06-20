Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Городской водоканал Санкт-Петербурга обратился к жителям города с просьбой не использовать фонтаны для купания, питья, умывания и стирки и «не подавать негативный пример гостям чемпионата мира по футболу».

Купание в фонтане

Случаи купания в фонтанах участились в связи с недавней жаркой погодой в Петербурге и наплывом болельщиков, разгоряченных футбольными баталиями на стадионах. В обычное время за купанием в фонтанах были замечены гуляющие в День ВДВ и День ВМФ.

Как напоминают в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», купаясь в фонтане, можно получить травму и повредить оборудование, что приводит к выключению и ремонту фонтана.

«Кроме того, купание в фонтанах негигиенично. Воду из фонтанов пьют городские птицы и бродячие животные, в неё попадает дождевая вода и пыль», — объяснили в городском предприятии.

Там также призвали не бросать мусор в чаши фонтанов, что приводит к засорам и поломке системы подачи воды.

В настоящее время в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находятся 110 фонтанов и фонтанных комплексов.