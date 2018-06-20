Москва, 20 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Оказание необходимой финансовой поддержки Центру им. М.В. Хруничева со стороны Роскосмоса будет продолжаться, сообщил 20 июня журналистам гендиректор Центра Алексей Варочко.

Анатолий Терентьев Центр им. М. В. Хруничева

По его словам, уже сформирован оперативный штаб, который возглавил и.о. первого замглавы госкорпорации Николай Севастьянов.

«Финансово-экономическое состояние Центра Хруничева находится под полным контролем», — сказал Варочко.

Ранее СМИ сообщали, что к 2025 году на предприятии-изготовителе ракет-носителей «Протон» и «Ангара» произойдет массовое сокращение персонала. По сведениям источников, на московской площадке центра могут уволить 2500 работников.