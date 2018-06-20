Москва, 20 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. России победа в футбольном матче над Египтом была нужна как победа отцам и дедам на Курской дуге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил на пленарном заседании депутат Госдумы Николай Иванов (КПРФ)

Fifa.com Матч Россия — Египет

«Мы радуемся вместе со всей страной победе нашей сборной на чемпионате мира. Россия соскучилась по победам. Нам победа эта была нужна как нашим отцам и дедам 75 лет назад на Орловско-Курской дуге», — заявил Иванов.

При этом он отметил, что победа на Курской дуге далась России дорогой ценой.

«Вдумайтесь, если бы по каждому погибшему воину на Курской дуге объявили минуту молчания, то страна молчала бы 5 месяцев 29 дней и 6 часов», — сказал парламентарий.

Накануне российская сборная в рамках чемпионата мира по футболу одержала победу над командой Египта со счетом 3:1.

Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.