Москва, 20 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Усом. Глава правительства и врио губернатора обсудили проблемы, существующие в регионе и пути их решения, сообщается на сайте правительства РФ.

Kremlin.ru Александр Усс

Также Медведев и Усс наметили пути развития Красноярского края на ближайшее время.

19 июня 2018 года партия «Единая Россия» выдвинула кандидата на выборах губернатора Красноярского края. Им стал врио губернатора Александр Усс, который по итогам предварительного голосования набрал 85% голосов однопартийцев. Усс примет участие в выборах главы региона, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после ухода в отставку Виктора Толоконского, руководившего регионом с 2014 года. До назначения врио губернатора Усс долгое время, с 1998 года, являлся председателем краевого Заксобрания.

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