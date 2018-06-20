Гатчина, Ленинградская область, 20 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Музею-заповеднику в Гатчине (Ленинградская область) в среду, 20 июня, вернули 16 живописных полотен, которые были украдены нацистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны, а в наши дни обнаружены сотрудниками российских спецслужб за рубежом и возвращены в Россию.

Gatchinapalace Гатчинский дворец

В торжественной церемонии передачи картин музею участвовали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Полотна разных художников в феврале 1942 года были вывезены нацистами так называемого «оперативного штаба «Рейхсляйтер Розенберг», который специально был нацелен на грабеж культурных ценностей с оккупированных Германией территорий.

Вскоре после войны в Рижском замке была найдена часть гатчинской коллекции, состоявшей из 466 портретов. Сегодня еще 16 полотен, среди которых портреты императрицы Екатерины II и императора Павла I, вернулись в Гатчину, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В 1765 году императрица Екатерина II подарила своему фавориту Григорию Орлову Гатчинскую мызу. Здесь началось строительство большого дворца. После смерти Орлова в 1783 году Екатерина II выкупила имение у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После вступления на престол Павла I в 1796 году Гатчина превратилась в императорскую резиденцию. Позже здесь жили представители императорской фамилии, в том числе Александр III с семьей.