Брянск, 21 июня, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста возможно только в случае, если начнется работа по увеличению продолжительности и качества жизни. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил директор Брянского театра драмы Андрей Саликов, комментируя планы правительства России по увеличению пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст в России для мужчин к 2028 году до 65 лет, для женщин к 2034 году — до 63 лет.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

«Я поддерживаю этот вариант, но при условии, что продолжительность жизни россиян будет увеличиваться прогрессивными темпами. Только в этом случае человек сможет трудиться в возрасте, который мы считаем пожилым. Важно, чтобы человек в 63 года не чувствовал, что он, слава богу, доработал до пенсии. А наоборот, чтобы он чувствовал, что он полон сил и готов продолжать активную жизнь в качестве человека, который заслужил то пенсионное обслуживание, которое необходимо для дальнейшей комфортной жизни», — считает Андрей Саликов.

По мнению собеседника ИА REGNUM, такой исход вполне возможен.

«В России есть система, но ее воплощение зависит от конкретных людей, от конкретных действий. Если это все будет работать, то, в принципе, такой расклад реален. Нужны конкретные действия и конкретный контроль за действиями, связанными с выполнением планов. Если есть цель и понимание, как к ней дойти, важно, чтобы каждый момент был проконтролирован и исполнен», — сказал Андрей Саликов.

Директор театра также напомнил, что, согласно сегодняшнему законодательству, театральные работники имеют право на льготную пенсию. Так, женщины могут уйти на пенсию уже в 50 лет, при условии, что стаж работы составляет не менее 25 лет. Мужчины имеют право на пенсию уже в 55 лет, стаж должен составлять 30 лет. Сказать, насколько сильно нововведение затронет актеров театров, пока нельзя: 14 июня Дмитрий Медведев заявил, что требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников останутся без изменения. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к повышению пенсионного возраста, заявил глава правительства России.

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